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ЦАМТО

В 2024 году расходы на оборону Эстонии впервые превысят 3% ВВП

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K9 "Тандер" ВС Эстонии
K9 "Тандер".ВС Эстонии.
Источник изображения: mil.ee

ЦАМТО, 26 сентября. Правительство Эстонии на заседании 26 сентября утвердило государственный бюджет на 2024 год, согласно которому расходы на оборону впервые превысят 3% от ВВП, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Приоритетами госбюджета на следующий год стали безопасность и устойчивость эстонского государства. Доходы государственного бюджета в 2024 году составят 16,79 млрд. евро, а расходы – 17,67 млрд. евро. Таким образом, дефицит бюджета составит около одного миллиарда евро.

"В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), плюс расходы на размещение союзников. В следующем году расходы на оборону составят 1,33 млрд. евро, а за период 2024-2027 гг. – почти 5,6 млрд. евро. Это позволит повысить потенциал Сил самообороны Эстонии, и ее готовность к защите вместе с союзниками по НАТО", – говорится в сообщении.

Законопроект о бюджете на 2024 год должен быть передан правительством в парламент в последнее сентябрьское заседание, которое должно состояться 28 сентября.

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Эстония
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