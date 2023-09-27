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Поймали на крючок: США дадут Польше в долг на покупку их оружия

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Истребитель F-35B взлетает с авианосца HMS Queen Elizabeth
Истребитель F-35B взлетает с авианосца HMS Queen Elizabeth.
Источник изображения: © AP Photo / Ana Brigida

RP: США дадут Польше в долг два миллиарда долларов на покупку их оружия

В рамках американской Программы военного финансирования Польша получит кредиты на два миллиарда долларов, пишет RP. Средства пойдут на финансирование модернизации польской армии, а точнее, на крупные закупки техники, которую в последние годы Варшава приобретает за океаном.

Госдепартамент США объявил о подписании с Польшей договора в рамках Программы военного финансирования (FMF).

Согласно достигнутым договоренностям, Польша получит от США кредиты на общую сумму два миллиарда долларов.

"Польша является непоколебимым союзником США, чья безопасность имеет решающее значение для восточного фланга НАТО. Польша также играет ключевую роль в поддержке и содействии международной помощи соседней Украине. Своими солидными расходами на оборону она продемонстрировала свою твердую приверженность укреплению региональной безопасности", –говорится в сообщении, опубликованном Госдепартаментом США.

"Польша демонстрирует свою приверженность выполнению обязательств в области инвестиций в оборону, принятых на Уэльском саммите в 2014 году, значительного расширения Вооруженных сил Польши, что в конечном итоге приведет к полной замене военной техники российского происхождения", – пишет американское внешнеполитическое ведомство.

Полученные средства пойдут на финансирование модернизации польской армии, а точнее, на крупные закупки техники, которую в последние годы Варшава приобретает за океаном. Список намеченных покупок весьма длинный и впечатляющий. Речь идет о реализации максимально масштабных и дорогих на сегодняшний день программ. Это, например, программа "Висла" (Wisła), предполагающая строительство щита ПВО и ПРО средней дальности, или программа "Гарпия" (Harpia), в рамках которой планируется приобретение многоцелевых самолетов Lockheed Martin F-35, что обойдется примерно в 21 миллиард злотых.

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Кредитование
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Польша
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Украина
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F-35
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Lockheed-Martin
Проекты
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