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Полковник назвал превосходящий Abrams российский танк

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Т-90 «Прорыв»
Т-90 «Прорыв».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» по своим характеристикам превосходят американские Abrams, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Специалист отметил, что Запад передал Украине танки Abrams М1А1.

«Этот танк со 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, катанной броней, простой электроникой и без активной защиты. Эти танки широко применялись американцами в иракской компании. Есть данные о том, что иракцы подбивали их даже с РПГ-2 китайского производства. Этот танк ничем не примечателен, кроме того, что он великолепно горит. Наверное, даже подольше, чем Leopard, потому что в них больше солярки», — заявил Матвийчук.

Военный эксперт рассказал, что у танков Abrams газотурбинный двигатель, который выполняет достаточно хорошие тяговые функции. Но он очень низок в эксплуатационных характеристиках, потому что боится грязи.

Abrams готовился как экспедиционный, поэтому он не приспособлен для выполнения танковых функций на Украине

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке

«У него есть аналог — это наш немодернизированный танк Т-72. Т-90 "Прорыв" превосходит его и по подвижности, и по огневой мощи. А танк Т-14 "Армата" нависает над ним, как скала. 31 танк, которые прибудут на фронт, абсолютно некритичны для нас», — заключил полковник в отставке.

25 сентября Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. По их данным, она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».

Оружие России: на страже Родины

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
Т-90 "Владимир"
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