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ЦАМТО

Обе палаты парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 ОБТ Leopard 2

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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © Фото : public domain / Markus Rauchenberger

ЦАМТО, 26 сентября. Обе палаты парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для их дальнейшей продажи Германии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 26 сентября издание Swissinfo, добавив, что последующие шаги будет принимать правительство альпийской республики.

"Швейцарская армия может вывести из эксплуатации 25 списанных танков Leopard 2. Это должно было произойти при условии, что танки будут проданы немецкому производителю. После Национального совета 26 сентября и Совет кантонов одобрил этот шаг", – пишет издание.

Малая палата швейцарского парламента, Совет кантонов, приняла решение 25 голосами "за" при 15 голосах "против" и трех воздержавшихся. Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовала за вывод танков из эксплуатации в июне.

"Решение о фактической перепродаже и ее сроках теперь остается за федеральным советом (правительство Швейцарии – ред.)", – добавляет Swissinfo.

Как напоминает агентство, в мае правительство Швейцарии поддержало предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с последующей перепродажей немецкой компании Rheinmetall.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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