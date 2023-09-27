В Пентагоне назвали переданные Украине танки Abrams сдерживающим фактором

War Zone: Пентагон считает, что танки Abrams нужны ВСУ для сдерживания и обороны

Первая партия поставленных Украине танков Abrams M1 необходима для сдерживания «агрессивных действий» на поле боя. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США от 2 сентября, полученном порталом The War Zone.

«Само присутствие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором. Имея в своем арсенале эти танки, украинская армия сможет более эффективно препятствовать агрессивным действиям», — говорится в сообщении минобороны США.

В Пентагоне также заявили о том, что поставка 31 машины Abrams является показателем «приверженности обороне и стабильности Украины», — добавило ведомство.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Первые 10 машин уже прибыли на Украину, а последующие 21 будут доставлены в течение ближайших месяцев.

В этот же день представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил прибытие на Украину первой партии танков Abrams и отметил, что новые поставки боевых машин запланированы на ближайшие недели.

После официальных заявлений полковник в отставке Виктор Литовкин назвал слабое место танка — его вес, свыше 60 т. По его словам, в украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате он становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.