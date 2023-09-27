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ЦАМТО

В России создали БЛА-трансформеры для доставки грузов в труднодоступные регионы

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СТАНКИН
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН".
Источник изображения: www.aleksin.tula.ru

ЦАМТО, 26 сентября. Новые модульные БЛА, которые смогут доставлять грузы в труднодоступные населенные пункты России, разработали в МГТУ "Станкин", сообщает "РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Команда разработчиков из Московского государственного технологического университета "Станкин" создала логистическую систему с использованием модульных БЛА "ОТУС". Благодаря сменным модулям беспилотники могут доставлять груз разного веса и размера в труднодоступные населенные пункты России. Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", – сообщила в пресс-службе.

"Для системы управления полетами используется автопилот с элементами ИИ, который необходим для труднодоступных районов. Разработанный нами полетный контроллер даст нам возможность наиболее безопасно и эффективно обеспечивать работу БЛА в любых условиях. Конструкция подразумевает модульные компоненты, легко заменяемые с учетом поставленного летного задания", – рассказал руководитель проекта Семен Королев.

Разработчики проекта отмечают, что такой беспилотник легко адаптируется к определенной задаче всего за несколько минут. Оператору будет достаточно после посадки БЛА заменить аккумуляторы и другие модули согласно инструкциям, которые будут созданы на основе полетного задания – расстояние полета, размер и вес груза. Далее нужно поместить летательный аппарат на стартовый стенд, проверить бортовые системы и нажать кнопку запуска. После этого система автоматически выполнит все необходимые действия: доставит груз до пункта назначения и вернется обратно.

Сейчас максимальный вес груза, который может перевозить модульный беспилотник, составляет 4 кг. Проект находится на стадии обработки результатов тестирования прототипа БЛА. Далее разработчики планируют использовать полученную информацию для доработки и оптимизации конструкции. Также прорабатывается архитектура и программное обеспечение хабов для дальнейшей реализации проекта, уточнили в пресс-службе НТИ.

"Уникальность проекта заключается в организации связанной транспортной сети, что позволяет максимально эффективно доставлять грузы в точки назначения. Интеллектуальная система позволит минимизировать человеческое участие и сократить издержки. Основными преимуществами являются стоимость и скорость доставки", – цитирует "РИА Новости" С.Королева.

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