В США назвали три вида российского оружия, которые наводят ужас на ВСУ

В США выделили три вида российского оружия, которые сыграли решающую роль в конфликте на Украине, пишет BI. По данным издания, усовершенствованная артиллерия и вертолеты Ка-52 не дали прорвать российскую оборону при контрнаступлении, а системы РЭБ вывели из строя украинские БПЛА, на которые ВСУ делали особую ставку.

Джиан Джентайл (Gian Gentile), бывший полковник армии США и специалист аналитического центра RAND, назвал некоторые ключевые виды оружия, которые сыграли решающую роль в попытках России отразить атаки Украины. Однако, по его словам, прорыв линии фронта Украиной может полностью изменить динамику конфликта.

Сверхточные артиллерийские ракетные системы

Массовое использование артиллерии на протяжении столетий составляло основу военной мощи России, а во время, например, Второй мировой войны, дальнобойные орудия наносили сокрушительные и ожесточенные удары по противнику.

Однако во время боевых действий на Украине эта стратегия показала свою ограниченность: обе стороны стремительно расходуют боеприпасы, а оружейные заводы с трудом справляются с возросшим спросом на снаряды.

Тем не менее Россия, по мнению полковника Джентайла, адаптировалась к новым условиям, повысив точность артиллерии за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением, поэтому она в меньшей степени полагается на интенсивность обстрелов.

Российские артиллеристы сыграли решающую роль в уничтожении или остановке продвижения украинских подразделений, пытающихся прорвать российскую оборону.

"Они поняли, что так делать нельзя. И им следует вести более точный огонь", — заметил Джентайл о прежней тактике массированных обстрелов, применяемой Россией.

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы

Чтобы компенсировать преимущество России в численности войск и техники, Украина сумела успешно приспособить для военных целей дешевое и легкодоступное оборудование. Среди таких средств — серийные беспилотники, которые Украина использует для разведки позиций противника.

Но за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путем манипулирования системой связи и управления БПЛА значительно возросли, полагает Джентайл.

Это означает, что возможности Украины по сбору разведданных о российских позициях в реальном времени стали более ограниченными.

Непосредственно за линией фронта для обнаружения и перехвата беспилотников и ракет развернуты группы операторов радиоэлектронной борьбы.

Они работают небольшими трудноуловимыми подразделениями, оснащенными специальным устройством для глушения сигналов GPS, по которым ориентируются беспилотники и даже дорогостоящие американские ракеты с высокоточным наведением.

Если сигнал глушат, БПЛА летят мимо цели или движутся по произвольной траектории и падают.

“Украина теряет много беспилотников, потому что русские очень эффективно используют тактику радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА", — рассказал Мэтт Диммик, бывший член Совета национальной безопасности США, работающий совместно с НПО "Дух Америки" (Spirit of America NGO) над обеспечением Украины важнейшими боеприпасами.

"Без БПЛА любое подразделение абсолютно слепо. Они не видят, что находится за следующим холмом, что за деревьями. Они не могут обнаружить такие важные цели, как российские пулеметные и артиллерийские позиции, а значит, не могут нанести по ним удар", — добавил Диммик.

Идет смертельно опасная игра в кошки-мышки, в которой Украина стремится выявить и уничтожить подразделения радиоэлектронной борьбы и создать "окна" в российской обороне, которыми она сможет воспользоваться, сообщает BBC.

Боевые вертолеты Ка-52

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 создают серьезные проблемы для Украины.

Ударные вертолеты Ка-52, которые украинские военные прозвали "стервятники Путина", обладают высокой маневренностью, оснащены прочной броней и противотанковыми ракетами.

По мнению британских военных, именно эти вертолеты обеспечивают ключевое преимущество российской армии на поле боя, и их участие в боях дорого обошлось Украине.

Вертолеты оснащены противотанковыми управляемыми ракетами ЛМУР. Ракеты способны поражать цели на расстоянии около 15 км.

"Экипажи Ка-52 быстро освоили возможности для запуска этих ракет за пределами досягаемости украинских ПВО", — заявило Министерство обороны Великобритании.

Вертолеты помогли снизить угрозу, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники.

"Основная стратегия, особенно в такого рода боях, заключается в том, чтобы создать или поставить перед противником множество задач. И наличие боевых вертолетов Ка-52 является довольно серьезной проблемой для украинцев", — сказал Джентайл.

Автор статьи: Том Портер (Tom Porter)