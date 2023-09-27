Войти
ЦАМТО

Франция лидирует на мировом рынке новых катеров

402
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 26 сентября. В предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых катеров составит 164 ед. на сумму 7,259 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В расчете учтены все типы катеров – десантные, ракетные, артиллерийские, патрульные.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 334 новых катеров (всех типов) на сумму 8,264 млрд. долл.

В целом за этот период был экспортирован 391 катер на сумму 8,378 млрд. долл. При этом объем продаж новых катеров составил 85,42% от общего количества или 98,64% от стоимости общемировых поставок.

В данном сегменте, в связи с относительно коротким сроком с момента заключения контракта на производство катеров и фактической поставкой, рынок на 2023-2026 гг. еще окончательно не сформирован.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых катерах на международном рынке составила 84 ед. в год. В период 2023-2026 гг. ежегодный спрос пока оценивается в 41 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых катеров стоимостью не менее 3 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки катеров из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового катера того же типа на тот же период времени.

Первое место в рейтинге поставщиков новых катеров по периоду 2019-2026 гг. занимает Франция (119 катеров на сумму 1,586 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 82 катера стоимостью 1,183 млрд. долл., во втором периоде объем продаж прогнозируется в объеме 37 ед. на сумму 403,2 млн. долл.

Второе место занимают Нидерланды (76 катеров на сумму 2,705 млрд. долл.). Голландская компания Damen Shipyards в последние годы вышла в мировые лидеры на рынке патрульных катеров с широкой номенклатурой предлагаемых изделий. В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 57 катеров стоимостью 1,784 млрд. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж составит не менее 19 ед. на сумму 921,3 млн. долл.

Третье место занимают США (61 ед. на сумму 488,6 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 22 катера стоимостью 155,5 млн. долл. На 2023-2026 гг. портфель заказов пока составляет 39 ед. на сумму 333,1 млн. долл.

Четвертое место занимает Турция (42 ед. на сумму 725 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 34 катера стоимостью 495 млн. долл., во втором периоде объем продаж прогнозируется в объеме 8 ед. на сумму 230,0 млн. долл.

Пятое место занимает Австралия (31 ед. на сумму 1,526 млрд. долл.). В первом четырехлетнем периоде на экспорт было поставлено 24 катера стоимостью 566,5 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 7 ед. на сумму 959,3 млн. долл.

Шестое место занимает Китай (29 ед. на сумму 531,1 млн. долл.). В первом четырехлетнем периоде на экспорт было поставлено 26 катеров стоимостью 507,1 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж пока составляет 3 ед. на сумму 24,0 млн. долл.

Седьмое место в рейтинге занимает Италия (24 катера на сумму 1,869 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 17 катеров стоимостью 1,443 млрд. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 7 ед. на сумму 426,7 млн. долл.

Восьмое место в рейтинге занимает Израиль (24 катера на сумму 451,3 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 13 катеров стоимостью 259,4 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 11 ед. на сумму 191,9 млн. долл.

Девятое место в рейтинге занимает Германия (21 катер на сумму 1,733 млрд. долл.). Германия традиционно специализируется в сегменте производства крупнотоннажной военно-морской техники, тем не менее, и в сегменте катеров имеет устойчивые позиции: в 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 13 катеров стоимостью 309,9 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 8 ед. на сумму 1,423 млрд. долл.

Последующие места с 10 по 19 в порядке убывания объемов экспорта по количественному параметру занимают Индия, Южная Корея, Сингапур, Япония, Испания, Россия, Польша, Великобритания, Колумбия и ЮАР.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в 2023-2026 гг. планируется поставка 4 катеров на сумму 270,0 млн. долл.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Израиль
Индия
Испания
Италия
Китай
Колумбия
Нидерланды
Польша
Россия
Сингапуp
США
Турция
Франция
ЮАР
Южная Корея
Япония
Компании
Damen Shipyards
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов