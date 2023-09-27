Франция лидирует на мировом рынке новых катеров

ЦАМТО, 26 сентября. В предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых катеров составит 164 ед. на сумму 7,259 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В расчете учтены все типы катеров – десантные, ракетные, артиллерийские, патрульные.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 334 новых катеров (всех типов) на сумму 8,264 млрд. долл.

В целом за этот период был экспортирован 391 катер на сумму 8,378 млрд. долл. При этом объем продаж новых катеров составил 85,42% от общего количества или 98,64% от стоимости общемировых поставок.

В данном сегменте, в связи с относительно коротким сроком с момента заключения контракта на производство катеров и фактической поставкой, рынок на 2023-2026 гг. еще окончательно не сформирован.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых катерах на международном рынке составила 84 ед. в год. В период 2023-2026 гг. ежегодный спрос пока оценивается в 41 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых катеров стоимостью не менее 3 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки катеров из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового катера того же типа на тот же период времени.

Первое место в рейтинге поставщиков новых катеров по периоду 2019-2026 гг. занимает Франция (119 катеров на сумму 1,586 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 82 катера стоимостью 1,183 млрд. долл., во втором периоде объем продаж прогнозируется в объеме 37 ед. на сумму 403,2 млн. долл.

Второе место занимают Нидерланды (76 катеров на сумму 2,705 млрд. долл.). Голландская компания Damen Shipyards в последние годы вышла в мировые лидеры на рынке патрульных катеров с широкой номенклатурой предлагаемых изделий. В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 57 катеров стоимостью 1,784 млрд. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж составит не менее 19 ед. на сумму 921,3 млн. долл.

Третье место занимают США (61 ед. на сумму 488,6 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 22 катера стоимостью 155,5 млн. долл. На 2023-2026 гг. портфель заказов пока составляет 39 ед. на сумму 333,1 млн. долл.

Четвертое место занимает Турция (42 ед. на сумму 725 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 34 катера стоимостью 495 млн. долл., во втором периоде объем продаж прогнозируется в объеме 8 ед. на сумму 230,0 млн. долл.

Пятое место занимает Австралия (31 ед. на сумму 1,526 млрд. долл.). В первом четырехлетнем периоде на экспорт было поставлено 24 катера стоимостью 566,5 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 7 ед. на сумму 959,3 млн. долл.

Шестое место занимает Китай (29 ед. на сумму 531,1 млн. долл.). В первом четырехлетнем периоде на экспорт было поставлено 26 катеров стоимостью 507,1 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж пока составляет 3 ед. на сумму 24,0 млн. долл.

Седьмое место в рейтинге занимает Италия (24 катера на сумму 1,869 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 17 катеров стоимостью 1,443 млрд. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 7 ед. на сумму 426,7 млн. долл.

Восьмое место в рейтинге занимает Израиль (24 катера на сумму 451,3 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 13 катеров стоимостью 259,4 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 11 ед. на сумму 191,9 млн. долл.

Девятое место в рейтинге занимает Германия (21 катер на сумму 1,733 млрд. долл.). Германия традиционно специализируется в сегменте производства крупнотоннажной военно-морской техники, тем не менее, и в сегменте катеров имеет устойчивые позиции: в 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 13 катеров стоимостью 309,9 млн. долл., в 2023-2026 гг. объем продаж прогнозируется в объеме 8 ед. на сумму 1,423 млрд. долл.

Последующие места с 10 по 19 в порядке убывания объемов экспорта по количественному параметру занимают Индия, Южная Корея, Сингапур, Япония, Испания, Россия, Польша, Великобритания, Колумбия и ЮАР.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в 2023-2026 гг. планируется поставка 4 катеров на сумму 270,0 млн. долл.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".