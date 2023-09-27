Польша намерена самостоятельно обслуживать и ремонтировать ударные вертолёты AH-64E Apache польских ВВС

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Польша намерена самостоятельно обслуживать некоторые элементы американских ударных вертолетов AH-64E Apache, которые в ближайшее время поступят на вооружение польских ВВС. Накануне Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение с компанией Lockheed Martin.

В понедельник, 25 сентября 2023 года, на заводе Boeing в городе Меса в штате Аризона США состоялось подписание офсетного соглашения между польским военным ведомством и американской компанией Lockheed Martin, предусматривающее развертывание на польских предприятиях центров обслуживания ударных вертолетов AH-64E Apache.

Как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, данное соглашение позволит поддерживать, ремонтировать и обслуживать ключевые компоненты вертолетов Apache, стоящих на вооружении польской армии. В частности, радары Longbow и системы наведения ракет Hellfire планируется обслуживать на авиазаводе Wojskowe Zakłady Lotnicze № 1 в Лодзи.

В сентябре прошлого года в Варшаве объявили о планах закупки 96 ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, которые должны заменить в войсках "устаревающий парк" боевых вертолетов Ми-24. Снимаемые с вооружения советские вертолеты должны отправиться на Украину.

Контракт на закупку американских вертолетов Польша пока не заключила, планируя сделать это до конца этого года, но Госдеп США уже одобрил возможную продажу вертолетов польскому военному ведомству. По имеющимся данным, США планируют поставить Варшаве 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, 1844 ракет Hellfire, 460 ракет AGM-179A, 210 авиационных двигателей T700-GE 701d (192 установлены, 18 запасных), приборы ночного видения для пилотов, системы связи, тренажеры и т.д.

Кроме того, США предоставят во временное пользование ВВС Польши восемь вертолетов AH-64 Apache из наличия собственных ВВС для тренировок, пока не начнут поступать новые.