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Военное обозрение

В конгрессе США разгорелся конфликт из-за многолетних контрактов на закупку боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Законопроект о расходах на оборону в Соединенных Штатах никак не получается утвердить из-за многочисленных разногласий между республиканцами и демократами. На этот раз в конгрессе США разгорелся конфликт из-за многолетних контрактов на закупку боеприпасов.

Об этом рассуждает американский обозреватель Брайант Харрис в своей статье, опубликованной журналом Defense News.

В бюджетном запросе Пентагона на 2024 финансовый год запрашивается 1,4 миллиарда долларов на финансирование в течение пяти лет закупок семи боеприпасов, которые были обозначены как высокоприоритетные, а также еще 1,9 миллиарда на приобретение комплектующих.

Республиканцы из Палаты представителей согласились профинансировать пять из них: противокорабельную ракету Naval Strike Missile, ракеты для систем ПВО Patriot PAC-3, управляемую ракету для систем залпового огня GMLRS, противокорабельную ракету большой дальности и авиационную ракету JASSM. Но они остановились на достигнутом, решив отказать в финансировании многолетних закупок зенитных ракет SM-6 и ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM.

Демократы из Палаты представителей раскритиковали отказ республиканцев, утверждая, что это ослабляет Вооруженные силы США перед лицом «китайской угрозы».

О намерении комитета по ассигнованиям сократить расходы Пентагона на закупку ракет в следующем году сообщалось еще в июне. Речь шла об урезании финансирования на 2,5 миллиарда долларов.

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Страны
США
Продукция
AMRAAM
GMLRS
JASSM
Patriot ЗРК
SM-6
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