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ЦАМТО

ВКС Франции получили 12-ый самолет A-330 MRTT "Феникс"

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Источник изображения: Фото: reddit.com

ЦАМТО, 26 сентября. Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) объявила о состоявшейся 20 сентября приемке и передаче ВКС Франции 12-го многоцелевого транспорта-заправщика A-330 MRTT "Феникс".

Данный самолет является последним, поставленным в рамках первого контракта с компанией Airbus.

Поставка была выполнена после завершения комплексных испытаний, проводившихся как в Хетафе (Испания), где проходило переоборудование собранных на предприятии Airbus в Тулузе (Франция) самолетов А-330 в версию МРТТ, так и на авиабазе "Истр" во Франции.

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году DGA заключила с Airbus Defence and Space, выбранной по результатам тендера поставщиком 12 многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT, контракт на поставку первого самолета. Соглашение предусматривало разработку и сертификацию "французской" конфигурации A-330 MRTT, а также связанных систем поддержки и обучения, поставку запасных частей, наземного оборудования и тренажеров.

В декабре 2015 года Airbus Defence and Space подписала с DGA контракт на поставку 8 дополнительных A-330 MRTT, а в декабре 2018 года получила заказ на поставку еще трех самолетов. В соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 годы" ВКС Франции должны были получить 12 самолетов A-330-200 MRTT до конца 2023 года.

Первый A-330 MRTT прибыл на 125-ю авиабазу ВКС Франции в сентябре 2018 года. Темп поставки новых самолетов составлял 1-2 ед. в год. A-330 MRTT вошли в состав 31-й стратегической транспортно-заправочной эскадры.

Кроме того, в рамках плана государственной поддержки авиационной отрасли во время пандемии COVID-19 Министерство ВС Франции в 2020 году заказало компании Airbus три дополнительных самолета A-330-200. Два из них DGA приняла и передала ВКС в конце 2020 года, третий был поставлен в ноябре 2022 года. Начиная с 2025 года, эти самолеты также будут переоборудованы в конфигурацию MRTT. Таким образом, парк A-330 MRTT увеличится до 15 самолетов в соответствии с конечной целью, установленной "Законом о военных программах на 2019-2025 годы".

Новые A-330 MRTT предназначены для замены устаревших самолетов-заправщиков KC-135R (3 ед.) и C-135FR (11 ед.) производства Boeing, а также двух A340 и трех A310.

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Страны
Испания
Франция
Продукция
KC-135
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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