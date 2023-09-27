Лондон в ближайшие месяцы поставит Киеву дополнительное военное оборудование и боеприпасы

Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото.

ЦАМТО, 26 сентября. Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении британского Минобороны, опубликованном в 25 сентября на сайте правительства страны.

"Великобритания по-прежнему привержена оказывать Украине поддержку и уже выделила дальнейшие 2,3 млрд. фунтов стерлингов для предоставления военной поддержки в течение 2023 года. Дополнительные боеприпасы и оборудование будут поставлены в ближайшие месяцы", – сказано в документе.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон дополнительно передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов.