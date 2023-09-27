Запад ожидает от ВСУ использования танков Abrams для прорыва в сторону Токмака до осенней распутицы

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Украинский президент на днях с гордостью объявил, что американские танки Abrams уже на Украине. А ранее об уже осуществлённой поставке первой партии «Абрамсов» из десяти единиц заявили в Вашингтоне. Так ли это или же это американо-украинский блеф с попыткой выдать очередную партию надувной техники НАТО за реально поставленные образцы, сказать сложно. Но в любом случае, факт остаётся фактом: если американские танки и не поставили вчера, то поставят в ближайшее время. В связи с этим экспертами обсуждается вопрос о том, куда именно командование ВСУ перебросит этот десяток танков. Версий несколько.

Одна из версий состоит в том, что к настоящему моменту Киев собирает оставшиеся в активе резервные формирования, чтобы нанести удар в Запорожской области.

Напомним, что такого удара от ВСУ ожидали в США, подталкивая к этому. Командование ВСУ в конечном итоге бросило несколько резервных бригад, включая формирования стратегического резерва в сторону Работино и Вербового, однако вновь потери и вновь более чем скромный успех. Небезызвестный немецкий репортёр Ю.Рёпке, которого сложно заподозрить в пиетете в отношении России, заявил о том, что заявления украинских чиновников из Минобороны о том, что ВСУ якобы находятся уже в Вербовом, не соответствуют действительности. По его словам, украинская армия попала под интенсивный огонь ВС РФ примерно в полутора километрах от Вербового на Запорожском фронте и вновь несёт потери, пытаясь бросить в бой резервы.

Если украинское командование соберёт новый «ударный кулак» в Запорожской области, то может попытаться направить ВСУ в направлении Токмака – с поставленными американскими «Абрамсами». Однако времени для этого остаётся всё меньше, так как своё слово может сказать ещё и погода, когда тяжёлые американские танки будут не в состоянии эффективно передвигаться по липким чернозёмам.

Западом ожидается, что Киев теперь не будет заниматься рассредоточением поставленных танков по отдельным группам – по 1-2 единицы, а создаст бронетанковую группу, усиленную ещё как минимум 25 «Леопардами» и 30-40 Stryker и Bradley, которые и бросит для удара на юг. И этот бронекулак, как ожидают на Западе, будет брошен на прорыв линии обороны ВС РФ в районе Токмака до осенней распутицы.