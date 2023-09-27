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ТАСС

США намерены направлять Украине дополнительные пакеты военной помощи

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Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Как сообщили в Белом доме, переговоры с Киевом по поводу дальнейших поставок продолжаются

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США продолжат предоставлять Украине пакеты военной помощи, исходя из конкретных нужд Киева, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент [США Джо Байден] с гордостью объявил о новом пакете военной помощи на прошлой неделе, когда президент [Украины Владимир] Зеленский был здесь, и мы продолжим передавать эти пакеты помощи", - заявил Кирби в интервью агентству Bloomberg. Он подчеркнул, что США сосредоточены на передаче Киеву того, "что необходимо ему на данный момент", поскольку характер боевых действий меняется с течением времени. Кирби подчеркнул, что переговоры с украинской стороной по поводу дальнейших поставок продолжаются.

Представитель Белого дома ушел от ответа на вопрос о возможных поставках Украине тактических ракет ATACMS. "Мне пока нечего заявить по поводу ракет повышенной дальности ATACMS", - сказал Кирби.

Как сообщила на прошлой неделе телекомпания NBC, Байден пообещал Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS. 

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Страны
США
Украина
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