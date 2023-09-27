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ТАСС

В Киеве заявили, что не будут использовать ATACMS для ударов по России

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Источник изображения: topwar.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что тактические ракеты "будут использоваться исключительно для защиты территории страны"

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не будут применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. С таким утверждением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

"Нам бы очень хотелось иметь их (ракеты - прим. ТАСС)", - сказал он. По его версии, ATACMS будут "использоваться исключительно для защиты" территории Украины. "Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - утверждал Данилов.

22 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее на брифинге заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений. 

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Россия
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Украина
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