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ТАСС

Киев перенес часть производства своих ракет за пределы Украины

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Украинская крылатая ракета "Нептун"
Украинская крылатая ракета "Нептун".
Источник изображения: © Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, это связано с тем. что "Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты"

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Украина вывела за пределы страны "определенную часть производства" собственных ракет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе, - утверждал он. - Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты". "Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны", - сказал Данилов.

В начале сентября он заявил, что Украина начала разрабатывать оружие, способное преодолеть расстояние в тысячи километров, еще с марта 2020 года в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского. 31 августа Зеленский утверждал, что Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.

Ранее Данилов признавал, что власти страны готовились к военному конфликту с Россией еще с декабря 2019 года, когда на саммите "нормандской четверки" в Париже Зеленский отклонил все компромиссные варианты урегулирования ситуации в Донбассе. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
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