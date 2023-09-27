Войти
Интерфакс-АВН

Белый дом рассчитывает, что поставки Киеву танков Abrams повысят наступательные возможности ВСУ

367
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Кирби ушел от ответа на вопрос о поставках ракет ATACMS

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что поставка Украине американских танков Abrams будет способствовать наступательным действиям украинской армии.

"Танки Abrams обладают большими возможностями (...), они придадут украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва", - сказал он в интервью Bloomberg.

В то же время Кирби признал, что эти танки требуют значительных затрат на облуживание, включая поставки запасных частей.

"Все эти вызовы реальны, и мы потратили массу времени на то, чтобы убедиться в том, что украинцы достаточно подготовлены для того, чтобы не только управлять танками, но и обслуживать их", - отметил он.

В ответ на вопрос о том, сколько ракет большого радиуса действия ATACMS Вашингтон намерен поставить Украине и когда это может произойти, Кирби заявил: "Мне пока нечего объявить по поводу этих поставок".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Похожие новости
27.06.2023
Власти США заявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут БМП Bradley и БТР Stryker
20.06.2023
Берлин в панике: немецкие танки скоро будут в Москве
19.06.2023
НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
16.06.2023
CBS: США рассчитывают завершить обучение ВСУ применению танков Abrams к концу лета
14.06.2023
WSJ: США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
28.04.2021
The National Interest (США): Россия, а не НАТО, контролирует ситуацию на Украине
29.08.2008
Компания "Отокар" заключила контракт на разработку национального ОБТ для ВС Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов