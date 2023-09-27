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В США испугались российского истребителя-невидимки

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Два новых полученных ВКС России истребителя Су-57 с красными бортовыми номерами "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778), построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ,
Два новых полученных ВКС России истребителя Су-57 с красными бортовыми номерами "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778), построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО "Компания "Сухой" в составе ОАК), во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России, 26.05.2022.
Источник изображения: Телеграм-канал NskPlanes

Российский истребитель-невидимка Су-57 может представлять значительную угрозу не только для Украины, но и для Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что такой вывод сделан на основе заявленных характеристик самолета, а также его технологий и малозаметной конфигурации. «Самолет, безусловно, выглядит незаметным благодаря своему плоскому, закругленному крылу и имеет заявленную дальность полета до 2200 миль [3540 километров] и развивает скорость 2 Маха [2448 километров в час]», — говорится в материале.

Авторы статьи также предположили, что в зависимости от «начинки» Су-57, российский истребитель может составить конкуренцию американскому F-35.

4 августа представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» сообщили, что для российских истребителей Су-57 созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на 5-10 лет, сейчас их принимают на вооружение.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
Вымпел МКБ
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