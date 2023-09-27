Госпиталь США в Германии лечит "бойцов ВСУ" из Америки. Чем ответит Россия?

NYT: американский госпиталь в ФРГ не делает секрета из услуг бойцам ВСУ из США

США пересекли еще одну красную линию России, делает вывод New York Times. Стало известно, что в ФРГ целый американский госпиталь перепрофилирован на лечение американцев, раненых в рядах ВСУ. Здесь наемники пользуются "той же медпомощью, которую они получили бы, находись они в рядах регулярной армии США".

Госпиталь армии США в Ландштуле (ФРГ), не поднимая шума, начал принимать на лечение раненых в бою военнослужащих украинской армии. Подавляющее большинство из них — американские добровольцы.

Украинские солдаты, но граждане США

Группа бойцов ВСУ, получивших осколочные ранения от русских гранат и мин, прибыла в госпиталь, находясь в состоянии, требующем хирургического вмешательства. Это могло бы быть будничным эпизодом кровопролитного противостояния на Украине, если бы не два "но": большинство раненых — это граждане США, а сам госпиталь является "флагманским" медицинским центром американской армии в Германии.

Медицинский центр в Ландштуле лишь недавно и без огласки начал принимать получивших ранения американцев и других бойцов, эвакуированных с территории Украины. И хотя их достаточно немного — всего 14 — сам факт госпитализации является значительным шагом в растущей американской вовлеченности в украинский конфликт.

В 2022 году, когда он только начался, сотни американцев — причем многие из них уже имели боевой опыт — бросились на защиту Украины. Спустя девятнадцать месяцев здесь остались всего несколько сотен. Они служат добровольцами в составе местных групп территориальной обороны, или по контракту работают на ВСУ.

Многие — точное число неизвестно — пострадали от пуль, огня артиллерии, подорвались на мине или оказались ранены еще каким-то образом, возможным в бою. Около двадцати человек погибли. А большинству раненых не оставалось другого выхода, кроме как доверить себя разрозненной сети украинских госпиталей и западных благотворительных лечебниц. Но на этот раз Пентагон, видимо, решил вмешаться и обеспечить некоторых из них той же самой медицинской помощью, которую они получили бы, находись они в рядах регулярной армии США.

Госпиталь в Ландштуле уполномочен предоставлять подобного рода помощь в рамках новой программы, стартовавшей прошлым летом, которая позволяет принимать на лечение до восемнадцати военнослужащих украинских вооружённых сил одновременно, подтвердил Пентагон в заявлении. Та деталь, что большая часть из этих украинских военнослужащих — американские граждане, выступает хорошей иллюстрацией на тему, кто на самом деле с кем воюет и в каких неожиданных направлениях получил развитие нынешний конфликт. В самом начале СВО администрация Байдена клятвенно обещала, что не планирует вводить американские войска на Украину, а также предостерегла рядовых американцев от участия в этом конфликте. Теперь она сама оказалась вынужденной лечить тех, кого просила держаться в стороне.

Пациенты не любят огласки

Марси Санчес (Marcy Sanchez), официальный представитель больницы, сообщил, что все раненые находятся в хорошем состоянии, однако отказался раскрыть какие-либо подробности о пациентах.

А вот представитель Министерства обороны США, которого регулярно накачивают информацией по российско-украинской тематике, выразил удивление по поводу запроса New York Times: он сообщил, что руководство Пентагона "не в курсе того, что в госпитале в Ландштуле регулярно проходят лечение раненые американские добровольцы". "Впрочем, руководство не беспокоится по этому поводу", — добавил он.

Все тот же служащий Министерства обороны, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что хотя американцев категорически отговаривают ехать на Украину, очевидно, что кто-то из них поедет — и тогда, если они будут ранены и попадут в Ландштуль, администрация Байдена, разумеется, не станет бросать их.

Травматологический центр второго уровня вместимостью до 65 койко-мест — крупнейший американский военный госпиталь за пределами Соединённых Штатов. На протяжении многих лет он выступал в роли перевалочного пункта для тысяч раненых американцев, вывезенных из Ирака или Афганистана. После окончания этих войн палаты и опыт Ландштуля оставались невостребованными.

Несколько членов Конгресса, в числе которых депутат палаты представителей Джейсон Кроу, демократ от Колорадо, активно убеждали Министерство обороны открыть двери госпиталя и для раненых украинцев.

"Это достаточно очевидный способ помочь", — сказал в интервью Кроу, служивший в армии рейнджером. "Ландштуль — одно из лучших военных медицинских учреждений. Врачи и вспомогательный персонал обладают уникальными навыками в лечении тех, кто получил ранения на поле боя".

Он заявил, что не стоит ограничивать количество пациентов так, чтобы одновременно лечились до 18 человек, — этого слишком мало. А раз так, то Минобороны США должно расширить лимит приема на лечение.

Родом в основном из США

Нынешние пациенты Ландштуля родом в основном из США, однако среди них есть также уроженцы Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Украины. Некоторые из них рассказали в телефонном интервью прямо из больничной палаты, что они получают отличное медицинское обслуживание.

"Это настоящее благословение — то, что мы попали именно сюда", — поделился один из ветеранов-американцев, перенëсший в этом месяце операцию по удалению осколков из руки и обеих ног. Он прежде служил в ВВС США и попросил не раскрывать его личность, опасаясь возмездия со стороны России.

Вместе с ещë несколькими англосаксонскими военнослужащими он попал под обстрел во время наступления на населëнный пункт недалеко от Донецка, который на текущий момент удерживают российские войска. Более двух десятков человек были ранены, двое погибли. Несколько последующих дней они провели между разными пунктами эвакуации и больницами — сперва рядом с линией боевого соприкосновения, после — уже в Киеве.

Двое пациентов Ландштуля рассказали в интервью, что украинские госпитали сильно перегружены и что из-за этого не все могли получить должное медицинское обслуживание. По их словам, уход за ранами был по-спартански простым и суровым, а антибиотики и санитарные условия сильно не соответствовали американским; к хирургическому вмешательству прибегали только в самых крайних случаях.

"Меня эвакуировали на тачке, — вспоминает бывший военнослужащий ВВС. — И я проснулся во время операции, потому что наркоз был недостаточно сильным. Украинские врачи делают всё возможное, но раненых чересчур много".

По его словам, некоторые его раны пробыли открытыми уже две недели, когда он попал в Ландштуль. Хирурги быстро провели операцию по удалению ржавых металлических осколков от гранаты. Когда он давал интервью, один из сотрудников Ландштуля заглянул спросить, как он себя чувствует, и предложил ему крекеры.

"Мы все так благодарны, что попали сюда", — подтвердил другой американский пациент, которому осколки попали в ноги, руку и шею. Он также попросил не называть его имени. "Я был ранен на Украине, и только через две недели после ранения мне сообщили, что сама операция, возможно, состоится ещё через месяц. В Германии вся подготовка к операции заняла два дня".

Дэвид Брамлетт — автор идеи

Хотя Ландштуль уже больше года может лечить раненых с Украины, до августа в госпитале почти не было пациентов. Их начал привозить бывший медик "Зелёных беретов" Дэвид Брамлетт.

Брамлетт, побывавший в Ираке и Афганистане, отправился на Украину вскоре после начала конфликта. На протяжении нескольких месяцев он возглавлял небольшое штурмовое подразделение на передовой около Харькова и Изюма. По словам Брамлетта, когда осколки пробили мозг и глаза его товарища, он осознал с болью, что американские военнослужащие с боевым опытом, пошедшие добровольцами, почти не имеют той поддержки, на которую они рассчитывали, когда служили в ВС Соединённых Штатов.

"Вертолёт не прилетает за теми, кого нужно эвакуировать, — пояснил Брамлетт в интервью, которое он дал из Киева. — Если вас ранили, может пройти несколько дней, прежде чем вы наконец окажетесь в киевском госпитале. Мы пытались всеми силами найти помощь".

В декабре Брамлетт покинул передовую и стал работать в фонде R. T. Weatherman Foundation, который занимается оказанием гуманитарной помощи и возвращением домой раненых американцев и останков погибших.

На протяжении нескольких месяцев, по его словам, он пытался найти в Европе гражданские больницы, которые могли бы принять раненых. В августе, когда два с лишним десятка добровольцев были ранены, он связался с европейской правительственной организацией, которая называется "Многонациональный медицинский координационный центр". Он надеялся, что там ему помогут подыскать места в обычных больницах. Вместо этого ему дали совет отправить своих подопечных в Ландштуль.

"День, когда я узнал об этом, стал одним из лучших дней, проведенных мной на Украине", — утверждает он.

Пациенты вскоре оказались в машинах скорой помощи, оплаченных фондом, и отправились в тридцатичасовую поездку через Польшу и Германию в госпиталь, находящийся неподалёку от французской границы. На сегодняшний момент к ним присоединились еще три группы раненых.

Марси Санчес, представитель Ландштуля, заявил, что госпиталь готов оказать помощь еще большему количеству раненых и "по-прежнему готов оказывать поддержку вооруженным силам США, странам-членам альянса [НАТО] и другим союзникам и партнерам в соответствии с полученными приказами".

По словам Брамлетта, от этого выигрывают все. Раненые получают помощь должного уровня, а американские военные врачи приобретают опыт лечения сложных ран. Так что другие американские военнослужащие могут получить лечение от опытных врачей в будущем.

Ответа России бояться не стоит

Однако подобное соглашение не лишено рисков. Россия неоднократно предупреждала, что возрастание роли США в конфликте может спровоцировать его перерастание в более масштабный. Не нужно быть особенно изобретательным пропагандистом из России, чтобы представить американских добровольцев, вооруженных американским оружием и проходящих лечение в госпитале американской армии, как де-факто американские войска, воюющие проьтив России.

Впрочем, как считает Уильям Б. Тейлор, посол США на Украине в период президентства Буша и Обамы, а также временный поверенный в делах в период президентства Трампа, опасения по поводу жёсткой реакции России могут быть преувеличены.

"На протяжении многих лет существовало опасение, что предоставление определенного рода помощи станет провокацией в отношении России", — сказал Тейлор, который в настоящее время курирует европейское направление исследований в Институте мира в Вашингтоне. "Оказалось, что их и не нужно было провоцировать".

Тейлор подтверждает свою позицию фактами: "Соединенные Штаты пересекли множество так называемых „красных линий“ России за последний год, поставив Украине ракетную артиллерию и танки, а также начав подготовку лётчиков, и Россия никак по существу не ответила на это. Не было никакой эскалации". По его словам, президент Путин и так обвиняет США в неудачах России на поле боя, и забота о нескольких раненых американских военнослужащих вряд ли станет переломным моментом.

"По большому счету, победа Украины — в наших общих интересах, — заявил он. — Для этого мы должны делать все, что мы можем. Где-то это оружие. Где-то это финансовая поддержка. И где-то — это забота о раненых".

Авторы: Дэйв Филиппс (Dave Philipps) Эрик Шмитт (Eric Schmitt)