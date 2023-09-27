В Минобороны заявили, что БПЛА "Орлан-10" выявляет даже хорошо замаскированные цели ВСУ

В ведомстве отметили, что беспилотники работают в любое время суток и на большом удалении от линии фронта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Разведывательные беспилотники "Орлан-10" обнаруживают даже хорошо замаскированные цели, среди которых артиллерия, личный состав, командные пункты украинских военных. БПЛА работают в любое время суток и на большом удалении от линии фронта, сообщили в Минобороны России.

"Один "Орлан" сменяет другого. И так попеременно эти охотники несут боевое дежурство в зоне СВО круглосуточно. Выявляя даже хорошо спрятанные, замаскированные цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боевых задач при помощи беспилотников фиксируются позиции ВСУ, которые, прикрываясь мирными жителями, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

Также в Минобороны уточнили, что в ходе боевого дежурства расчеты БПЛА "Орлан-10" работают в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, а также корректировки огня различных видов вооружения.

"В основном выявляем артиллерию противника, танки, скопление личного состава. Из недавно выявленных — САУ Crab польская. Все. Ее уже нет. Выявили, своевременно доложили. Работаем в паре с артиллерией нашей. Стреляет она метко. Наводим мы тоже метко", — сказал начальник расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным Терек, его слова приводятся в сообщении.

"Орлан-10" — российский многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом. Применяется для ведения воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания огневым средствам, воздушной радиотехнической разведки абонентских терминалов сотовой связи, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля GPS. Радиус применения достигает 140 км, продолжительность полета БПЛА — 10 часов.