Войти
ТАСС

В Минобороны заявили, что БПЛА "Орлан-10" выявляет даже хорошо замаскированные цели ВСУ

423
0
0
Орлан-10
Орлан-10.
Источник изображения: topwar.ru

В ведомстве отметили, что беспилотники работают в любое время суток и на большом удалении от линии фронта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Разведывательные беспилотники "Орлан-10" обнаруживают даже хорошо замаскированные цели, среди которых артиллерия, личный состав, командные пункты украинских военных. БПЛА работают в любое время суток и на большом удалении от линии фронта, сообщили в Минобороны России.

"Один "Орлан" сменяет другого. И так попеременно эти охотники несут боевое дежурство в зоне СВО круглосуточно. Выявляя даже хорошо спрятанные, замаскированные цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боевых задач при помощи беспилотников фиксируются позиции ВСУ, которые, прикрываясь мирными жителями, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

Также в Минобороны уточнили, что в ходе боевого дежурства расчеты БПЛА "Орлан-10" работают в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, а также корректировки огня различных видов вооружения.

"В основном выявляем артиллерию противника, танки, скопление личного состава. Из недавно выявленных — САУ Crab польская. Все. Ее уже нет. Выявили, своевременно доложили. Работаем в паре с артиллерией нашей. Стреляет она метко. Наводим мы тоже метко", — сказал начальник расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным Терек, его слова приводятся в сообщении.

"Орлан-10" — российский многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом. Применяется для ведения воздушной разведки, выдачи данных для целеуказания огневым средствам, воздушной радиотехнической разведки абонентских терминалов сотовой связи, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля GPS. Радиус применения достигает 140 км, продолжительность полета БПЛА — 10 часов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
Похожие новости
14.06.2023
Вернуть с небес на землю. Как работают современные мобильные комплексы борьбы с БПЛА
06.09.2022
«Байрактар» пока не продается
15.07.2022
Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ
02.11.2021
Счет на миллиметры
16.04.2021
На юге России впервые применили "непроницаемый купол" защиты от дронов
05.02.2021
Российские беспилотники из совместного с Турцией центра приступили к мониторингу обстановки в Нагорном Карабахе
27.01.2011
ИЭМЗ ожидает в 2011 г. заказы на поставку БПЛА "Истра-10"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 09:25
  • 55559
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.09 08:58
  • 11
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 02:49
  • 50
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:40
  • 2649
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь
  • 26.09 13:06
  • 0
Польша получит от США очередной кредит на 2 млрд. долларов США
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов