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ТАСС

Законодатели США запросили у помощника Байдена точную сумму расходов Вашингтона на Украину

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Здание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Дубовицкий

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, а также члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Мэтт Гетц и Чип Рой заострили внимание на том, что администрация американского лидера Джо Байдена представляла различные оценки относительно объемов расходов средств на Украину

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Группа американских законодателей запросила у помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сведения о том, какой объем средств ведомства страны израсходовали на Украину. Соответствующее письмо опубликовано на сайте сенатора Джеймса Дэвида Вэнса (республиканец, от штата Огайо).

"Мы пишем, чтобы дать вам возможность разъяснить свои слова и четко сообщить, какой общий объем бюджетных средств все государственные ведомства выделили на войну на Украине и для "стран, затронутых ситуацией на Украине", а также обо всех других расходах, которые понесли налогоплательщики США в связи с этим конфликтом", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что законодатели "выражали постоянные опасения относительно честности [американской] администрации в вопросе о сумме расходов на помощь Украине и странам, затронутым ситуацией на Украине".

Послание подписали Вэнс, а также члены Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) и Чип Рой (республиканец, от штата Техас). Они заострили внимание на том, что администрация президента Джо Байдена представляла различные оценки относительно объемов расходов средств на Украину. По словам законодателей, заявления Салливана свидетельствуют о том, что речь идет о $79,9 млрд. Вместе с тем, как подчеркивается в письме, Административно-бюджетное управление Белого дома публиковало данные, согласно которым на Украину и некоторые другие государства израсходовали $111 млрд.

"Разница между этими двумя суммами составляет $31,1 млрд, это больше, чем объем последнего запроса администрации о выделении бюджетных средств на Украину", - указали законодатели. Как они подчеркнули, "трудно представить себе, чтобы отсутствие ясности в данном вопросе объяснялось безобидно". В письме также констатируется, что представители администрации делали и другие заявления о помощи Киеву, которые противоречили друг другу.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. 

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