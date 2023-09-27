Источник изображения: Фото: Gertrud Zach

Шведские танки Strv.122 оказались явно переоцененными : они не смогли проехать по обычному полю - завязли на пашне и были поражены дронами - камикадзе. Теперь из десяти в строю их осталось лишь восемь.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ:русское оружие"), ранее такие боевые машины считались одними из наиболее защищенных среди всех существующих серийных версий Leopard 2.

На них значительно усилено бронирование не только передней части корпуса и башни, но и крыши последней.

Имеется также система установки аэрозольных завес, приобретенная у французских изготовителей. Однако все эти усовершенствования не помогли в реальной боевой обстановке.

Два танка, принадлежавшие 21-й механизированной бригаде вооруженных формирований киевского режима, были задействованы во время боевых действий на Сватовском направлении.

По одной из версий, шведские "подарки" наткнулись на мины в районе населенного пункта населенного пункта Стельмаховка, после чего потеряли подвижность и были брошены своими экипажами.

Однако, есть мнение, что 122-е не смогли преодолеть обычное вспаханное поле и просто застряли, а потом были поражены российскими барражирующими боеприпасами "Ланцет".

О плохой проходимости этой версии скандинавской версии Leopard 2А5 говорили еще до поступления техники боевикам-неонацистам. Одно дело - рассекать на них по специально подготовленным полигонам, другое - маневрировать вдали от бетонированных дорог.

Военные специалисты считают, что будущая осенняя распутица окажется серьезной помехой не только для шведских Stridsvagn 122, но и сильно осложнит применение германских Leopard 2А4 и Leopard 2А6, Challenger 2 и американских М1А1 Abrams.