ФРГ признала поставки неработающей техники на Украину

Бербок признала, что Германия отправляла ВСУ старую или почти нерабочую технику

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что часть вооружений, которые Берлин ранее передал Украине, устарела или не работала. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — сказала Бербок.

Бербок также заявила, что поставляемое оружие необходимо передавать вместе с боеприпасами для них, объяснив задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования. По ее словам, некоторое оборудование, отправленное Берлином, могло не работать из-за того, что вместе с ним не поставили соответствующие боеприпасы.

Она также отметила, что ФРГ пока не передала Киеву тактические ракеты Taurus в том числе из-за необходимости проверить их работоспособность.

«Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали: как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — заявила она.

Бербок добавила, что необходимо прояснить все детали и выяснить, кто именно может ими управлять, «это занимает время».

Ранее, 23 сентября, бывший депутат бундестага Ян ван Акен призвал Германию и ряд других западных стран прекратить поставки оружия Украине. Политик считает, что сейчас важнее инвестировать в мирные переговоры.

22 сентября немецкие СМИ сообщили, что с начала конфликта Германия потратила примерно в €5,2 млрд на военную помощь украинской стороне. В эту сумму вошли военные материалы и поставки от промышленности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.