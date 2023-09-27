Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

Как отметила Анналена Бербок, необходимость убедиться в работоспособности вооружений является одной из причин, почему Берлин пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.

"Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает", - сказала она.

"Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это", - добавила Бербок.

Глава МИД добавила, что необходимость убедиться в работоспособности вооружений - одна из причин, почему Берлин пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus. "Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали - как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать", - отметила она.