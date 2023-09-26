В Беларуси налаживают производство иранских дронов.

Наладят ли в Беларуси производство иранских дронов? – Этот вопрос сегодня интересует любого военного эксперта, как в Беларуси, так и за рубежом. Тем более, что иранский патент – БПЛА-камикадзе Шахед (различных модификаций, в России – БПЛА «Герань»), успешно зарекомендовали себя в рамках СВО России на Украине.

С момента официального визита Министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Иран прошло уже почти два месяца, но контакты продолжаются. Может ли это косвенно свидетельствовать о скором развертывании полномасштабного производства иранских «Шахедов» в Беларуси? – Ответ однозначный – может.

Попробуем разобраться с хронологией встреч официального уровня между двумя странами и подписанными документами в ходе встреч.

Напомню, еще в марте Иран посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко: он встретился с президентом Эбрахимом Раиси и высокопоставленными иранскими чиновниками. Вероятно, импульс для активизации контактов в военной сфере был дан именно визитом Президентом Беларуси, хотя на официальном уровне об этом не объявлялось.

Позже, 27 апреля в Нью-Дели состоялись переговоры министров обороны Беларуси и Ирана. По результатам встречи, стороны подчеркнули, что в существующих условиях турбулентности именно совместные усилия и взаимоподдержка поспособствуют укреплению безопасности и мира. Вместе с тем, руководители белорусского и иранского оборонных ведомств отметили, что стороны заинтересованы в укреплении военных контактов между странами.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», – в контексте сегодняшних динамично развивающихся ирано-белорусских отношений данная пословица не работает. Особенно это заметно, если вопрос касается обеспечения военной безопасности каждого государства.

Как известно, 31 июля Министр обороны Беларуси Виктор Хренин посетил Иран, где подписал меморандум о военном сотрудничестве с Министром обороны Мохаммадом-Реза Аштиани. В белорусских и иранских государственных СМИ этот визит освещался весьма скромно. Между тем, сообщается, что стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в военной сфере и одобрили план сотрудничества между странами на 2023 год. Кроме того, 1 августа Руководитель белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин встретился с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. На встрече с Багери речь шла о перспективах взаимодействия в «сфере подготовки и использования вооруженных сил».

Однако, на этом военные контакты не закончились. Военное сотрудничество с Ираном лишь набирает обороты на всех уровнях. В частности, на прошлой неделе состоялась встреча главы военного ведомства Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алирезой Санеи. В ходе переговоров, как указывают официальные источники, обсуждалось состояние и перспективы развития сотрудничества в военной сфере.

Что касается практической стороны создания беспилотных летательных аппаратов, стоит отметить, что в Беларуси имеются необходимые ресурсы и готовая инфраструктура для производства иранских беспилотников. Например, сборку иранских дронов могут наладить на 558-м авиационном заводе, расположенном в Барановичах. Кроме того, необходимое оборудование есть и на «Гомельском радиозаводе». По неофициальной информации, в начале мая на «Гомельский радиозавод» КГБ и ФСБ организовали визит для иранских инженеров, которые должны были оценить перспективы сотрудничества по данному вопросу. Возможно, в настоящее время обсуждаются сроки и детали запуска совместного производства.

Таким образом, ввиду накаленной обстановки вблизи границ Беларуси и России, налаживание производства иранских дронов станет закономерным фактом. Вместе с тем, купирование угрозы со стороны соседних «дружественных» стран за счет создания совместных белорусско-иранских предприятий военной промышленности, несомненно, оправдает вложенные средства. В перспективе, наряду с размещением тактического ядерного оружия, производство дронов станет значимым элементом стратегического сдерживания агрессивного Запада.

Николай Крылов