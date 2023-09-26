В России создан робот-сварщик для работы в атомных реакторных установках

В России создан робот-сварщик для реакторов АЭС

Специалистами НИТИ «Прогресс», относящегося к «Ростеху», создана первая в мире автоматизированная сварочная установка с ЧПУ для выполнения высокоточных сварочных работ в весьма стесненных модулях атомных реакторных установок.

При этом одно из предприятий, входящее в структуру «Росатома», уже отчиталось об изготовлении первого полнофункционального образца данного оборудования с интегрированной аргонодуговой сваркой и системой автоматизации. Передовая сварочная установка сможет в автоматизированном режиме выполнять круговые сварочные швы на толстостенных конструкциях, широко используемых в атомных реакторах, без ограничения толщины деталей, а сама сварка производится неплавящимися электродами, обеспечивания надежное, прочное и точное соединение даже при работе с разнородными металлами.

В России создан робот-сварщик для реакторов АЭС

Ключевые преимущества такого робота-сварщика заключаются в способности соединения жаропрочной стали в течение длительного времени, а также осуществлении контроля параметров проводимой сварки и температуры с помощью видеонаблюдения и инфракрасного пирометра. Кроме того, данная сварочная установка непрерывно, в течение трех часов, может работать при высоких параметрах тока, достигающих 500А, а сам техпроцесс является полностью автоматизированным — все действия, от регулировки дуги до определения стыков деталей, производятся автоматически.

Макс Антонов