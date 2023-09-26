Ростех и Университет МИСИС обсудили сотрудничество в сфере БПЛА

Делегация Ростеха во главе с управляющим директором по кооперации науки и бизнеса Еленой Дружининой провела встречу с представителями Университета МИСИС, посвященную перспективам сотрудничества в области БПЛА Ученые НИТУ МИСИС представили свои разработки в области квантовозащищенных каналов связи, новых материалов, литий-ионных источников тока, силовой электроники и др. Результатом встречи стали договоренности о проведении совместных научно-технических семинаров для подготовки программы взаимодействия университета и Госкорпорации.

«Ростех заинтересован в совместной работе по развитию научно-производственной базы и инженерно-технических школ в области беспилотных авиационных систем. Сейчас важно обеспечить быстрый переход от проектов к их реальному воплощению и запуску в серийное производство. И важная роль в этом процессе принадлежит ведущим университетам», – отметила Елена Дружинина.

Согласно утвержденной правительством РФ стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, в течение ближайших шести лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Для решения поставленной задачи в сентябре 2023 года был запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы», участники которого займутся формированием промышленной базы и инфраструктуры, разработкой ПО, созданием конструкторских и инженерных школ.

По словам первого проректора Университета МИСИС Сергея Салихова, НИТУ МИСИС является многопрофильным научно-исследовательским и образовательным учреждением, в структуре которого создано восемь крупных исследовательских институтов, которые могут предложить самые передовые технологические решения для задач оборонно-промышленного комплекса.

По итогам визита стороны приняли решение о проведении в октябре-ноябре 2023 года ряда совместных научно-технических семинаров, по результатам которых будет подготовлена программа взаимодействия НИТУ МИСИС и Госкорпорации Ростех и проведена инновационная сессия.