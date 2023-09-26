Войти
Ростех

Ростех и Университет МИСИС обсудили сотрудничество в сфере БПЛА

429
0
0

Делегация Ростеха во главе с управляющим директором по кооперации науки и бизнеса Еленой Дружининой провела встречу с представителями Университета МИСИС, посвященную перспективам сотрудничества в области БПЛА Ученые НИТУ МИСИС представили свои разработки в области квантовозащищенных каналов связи, новых материалов, литий-ионных источников тока, силовой электроники и др. Результатом встречи стали договоренности о проведении совместных научно-технических семинаров для подготовки программы взаимодействия университета и Госкорпорации.

«Ростех заинтересован в совместной работе по развитию научно-производственной базы и инженерно-технических школ в области беспилотных авиационных систем. Сейчас важно обеспечить быстрый переход от проектов к их реальному воплощению и запуску в серийное производство. И важная роль в этом процессе принадлежит ведущим университетам», – отметила Елена Дружинина.

Согласно утвержденной правительством РФ стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, в течение ближайших шести лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Для решения поставленной задачи в сентябре 2023 года был запущен нацпроект «Беспилотные авиационные системы», участники которого займутся формированием промышленной базы и инфраструктуры, разработкой ПО, созданием конструкторских и инженерных школ.

По словам первого проректора Университета МИСИС Сергея Салихова, НИТУ МИСИС является многопрофильным научно-исследовательским и образовательным учреждением, в структуре которого создано восемь крупных исследовательских институтов, которые могут предложить самые передовые технологические решения для задач оборонно-промышленного комплекса.

По итогам визита стороны приняли решение о проведении в октябре-ноябре 2023 года ряда совместных научно-технических семинаров, по результатам которых будет подготовлена программа взаимодействия НИТУ МИСИС и Госкорпорации Ростех и проведена инновационная сессия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.12.2021
Комплексы "Панцирь" российского производства сбили в Сирии и Ливии более 40 турецких беспилотников - ТВ
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
30.01.2020
"Панцири-С" сбили около 100 беспилотников за время боевого применения
30.11.2016
Лузеры и винеры
18.05.2016
Андрей Богинский: центральной темой HeliRussia 2016 станет беспилотная авиация
27.02.2013
Компания ЭГО Транслейтинг приняла участие в выставке IDEX-2013
10.06.2011
Три иностранных боевых корабля из Германии, Нидерландов и США примут участие в 5-м Международном военно-морском салоне МВМС-2011
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 12:13
  • 2648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 12:02
  • 55526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 09:17
  • 46
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 17:31
  • 39
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 25.09 16:45
  • 0
В Беларуси налаживают производство иранских дронов
  • 25.09 15:34
  • 1
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 25.09 12:00
  • 1
Forbes: российские беспилотники вывели из строя два шведских танка Strv 122
  • 25.09 11:40
  • 1
"Длинная рука" российских "стратегов": чем бомбардировщики ВКС РФ поражают цели на Украине
  • 25.09 11:02
  • 1
Поляки провели перестановку командующих на восточном фланге НАТО
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.