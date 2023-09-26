Индия и США проведут совместные военные учения на Аляске

Власти Индии и США объявили о старте регулярных военных учений Yudh Abhyas на территории Аляски с 25 сентября по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба индийского министерства обороны.

По информации оборонного ведомства, тренировки пройдут на военной базе Аляски Форт-Уэйнрайт и станут 19-ми по счету. Армейский контингент двух стран отработает совместные действия при проведении миротворческих операций ООН в рамках наращивания сотрудничества в области безопасности, информирует пресс-служба.

В сообщении указывается, что индийские военные сухопутных сил в составе 350 человек уже прибыли на базу.

До этого заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко заявил, что в конце сентября на территории Белоруссии пройдут масштабные военные учения.

Ранее Байден рассказал о желании США укреплять сотрудничество с Арменией.

Елена Агафонова