В Польше началась подготовка пилотов к эксплуатации американских и южнокорейских истребителей

Минск. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - В Польше начали готовить пилотов к эксплуатации американских и южнокорейских истребителей, в том числе F-35 и FA-50, сообщил в понедельник польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Обучение в Демблине, помимо прочего, включает подготовку пилотов к самолетам, которые сейчас поступают или которыми позже будут снабжаться польские Военно-воздушные силы. В том числе, к истребителям F-35 и корейским FA-50", - сообщил премьер Польши, посещая город Демблин, в котором размещаются учебная авиабаза польских ВВС и Академия Военно-воздушных сил.

Моравецкий подчеркнул, что "Польша должна преобладать технически, технологически компенсировать демографическую диспропорцию между нами и Россией". "Это возможно. В мире есть сейчас несколько таких мест, где меньшие страны, но соответствующе вооруженные, обеспечивают себе безопасность перед потенциальными агрессорами, которые гораздо более многочисленны", - отметил он.

"Именно поэтому мы вкладываем огромные средства в польскую армию", - подчеркнул политик.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что до конца года в Польшу поступит 12 южнокорейских истребителей FA-50, в следующем году - 32 американских F-35.

FA-50 Fighting Eagle - легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.