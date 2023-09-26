Войска киевского режима провели испытания подводного дрона «Маричка» с массой боевой части около 200 кг

Источник изображения: topwar.ru

Противник провёл очередные испытания подводного дрона с боевой частью в 200 кг. Речь идёт о подводном аппарате, который в украинской номенклатуре обозначается как «Маричка».

В ВСУ опубликовали видео, на котором можно увидеть морские испытания этого дрона.

Утверждается, он может поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров. При этом цели могут быть разные. Это мосты и портовая инфраструктура или же корабли, в том числе находящиеся на рейде.

Если исходить из того, что сообщения о дальности соответствуют действительности, то ситуация такова, что ВСУ могут попытаться использовать такой дрон не только по объектам Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске, но и, например, против Крымского моста. Напомним, что высокопоставленные чиновники киевского режима неоднократно заявляли, что рассматривают Крымский мост в качестве приоритетной цели.

Массы боеголовки одного такого подводного дрона может быть достаточно для того, чтобы как минимум повредить один из пролётов моста. При атаке несколькими «Маричками» последствия могут быть ещё более негативными.

Источник изображения: topwar.ru

Соответственно, не стоит рефлексировать по этому поводу, а нужно уже сейчас принимать решения. «Пассивное» решение – усиление защиты с моря важных объектов, включая военно-морские базы и тот же мост через Керченский пролив. «Активное» решение – применение сил и средств на таком уровне, при котором киевский режим просто потеряет любую возможность к атакам на море упомянутыми подводными беспилотными средствами да и не только ими.