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Военное обозрение

СМИ: США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км

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Источник изображения: topwar.ru

США передадут Украине версию ракеты ATACMS дальностью действия 140 км. Они будут оснащены кассетными боеголовками.

Об этом сообщает ряд американских СМИ.

В публикациях присутствуют и карты, где можно оценить, какие районы окажутся под огнем противника, если новые ракеты попадут в руки украинских военных. Если сравнивать с системами HIMARS, то их разница в дальности с новыми системами составляет 80 километров. Это наглядно видно на карте.

Источник изображения: topwar.ru

Американцы утверждают, что такое вооружение способно доставать до логистических маршрутов, соединяющих Мариуполь с Волновахой, а также «материковую» часть России с Крымским полуостровом.

В публикациях особо подчеркивается, что в зоне поражения окажутся российские системы ПВО и военные аэродромы. В связи с этим, ВС России, предполагают американские авторы, будут вынуждены отодвинуть свои комплексы С-300, С-400 и другие системы противовоздушной обороны за пределы 140-километровойзонц вдоль линии боевого соприкосновения. По их мнению, это существенно упростит работу находящихся на вооружении украинских военных или планируемых к поставке ракетных установок воздушного базирования Storm Shadows, SCALP и Taurus.

Собственно, пока не известно, будут ли вообще поставлены ATACMS. И если ответ положительный, то в какой версии. Среди прочего, нельзя исключать и поставку американцами более дальнобойного варианта, обладающего дальностью 300 километров. В этом случае под угрозой окажется безопасность целого ряда российских областных центров.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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