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ТАСС

СМИ: США могут объявить о решении поставить Украине ATACMS на этой неделе

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Тактическая ракета ATACMS
Тактическая ракета ATACMS.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

По данным журнала Newsweek, в те же сроки этот вид вооружений может оказаться на поле боя

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут объявить о своем решении предоставить Украине тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе. Об этом в интервью журналу Newsweek заявил Дэн Райс, ранее занимавший должность спецпомощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Пуск ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. "Одобрение по кассетным ракетам для HIMARS, вероятно, будет на этой неделе", - приводит издание слова Райса, который в свою очередь ссылается в своем утверждении на информацию, полученную от американского руководства.

По утверждению Райса, этот вид вооружений может оказаться на поле боя "уже на следующей неделе".

На прошлой неделе телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и др.). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония. 

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