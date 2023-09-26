Запад преподнес Путину неожиданный подарок на Украине

Неожиданный поворот событий в ЕС изменил ситуацию с помощью Украине, пишет автор статьи для CNN. По его мнению, скандал между Киевом и Варшавой, отказавшейся передать оружие ВСУ из-за спора о зерне, поставил европейское единство под вопрос и стал подарком для Владимира Путина.

Люк МакГи

На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Варшава — до сих пор самая верная союзница Киева на континенте — вроде бы заявила, что прекратит отправлять оружие стране-соседке.

Это решение было принято после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал Польшу за то, что она продолжает запрещать импорт украинского зерна. Оно же — последний пример усиления конфронтационного поведения правительства Варшавы по отношению к Киеву накануне всеобщих выборов, которые обещают стать сложным процессом.

На [европейской] политической сцене поднялся ряд важных вопросов, наиболее острым из которых является следующий: настал ли сейчас тот момент, когда твердая решимость ЕС противостоять спецоперации России на Украине наконец дает трещину?

Так каким же образом спор по поводу поставок зерна перерос в дипломатический кризис? В мае Европейский союз ввел временный запрет на импорт зерна с Украины, направленный на то, чтобы избежать на континенте переизбытка дешевой продукции, которая может нанести существенный ущерб аграриям в Польше, Венгрии и Словакии. На прошлой неделе ЕС вдруг приостановил действие этой меры, что вызвало гнев тех стран, которые выступали за сохранение ограничения. В первую очередь, решение Евросоюза спровоцировало протесты со стороны Варшавы.

До национальных выборов в Польше 15 октября остались считаные недели, и на них правящая партия "Право и справедливость" (PiS), как ожидается, крупно проиграет. Любой, кто следит за европейской политикой, скажет вам, что сельское хозяйство играет там невероятно важную роль. Польские фермеры — весьма мотивированные политические элементы, а население государства в целом очень заботит вопрос продовольственной безопасности, иногда воспринимаемый даже чересчур остро и иррационально. Партии PiS очень понадобятся голоса сельских жителей, чтобы остаться у власти.

Поэтому вполне логично, что правительство страны хотело сделать громкий националистический жест, который привлек бы внимание СМИ и общественности. Однако эта относительно ограниченная польско-украинская ссора стремительно вышла из-под контроля, когда Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН: "Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе изображают солидарность на политической арене, но делают из зерна триллер".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующий же день ответил на это в социальных сетях, отметив: "Мы больше не поставляем оружие Украине, потому что сейчас вооружаем Польшу".

Позже Варшава дала задний ход, пообещав, что она по-прежнему будет направлять Киеву оружие, которое уже обязалась предоставить. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова его премьера были "интерпретированы наихудшим образом".

Но этот спор поднял важные вопросы о европейском единстве.

Конечно, первый и самый важный момент заключается в том, что ни один из чиновников ЕС всерьез не верит в то, что грядет резкое изменение политики в том, что касается поддержки Украины, — особенно со стороны Польши.

"Это все предвыборная болтовня... Ведь аграрии — это электорат PiS", — заявил один высокопоставленный военный источник из Европы. "Польша продолжит поставлять оружие Украине — так долго, как потребуется. Я в этом не сомневаюсь", — вторил ему представитель НАТО.

"Поляки жизненно заинтересованы в том, чтобы Украина выиграла в этом военном конфликте, поскольку в противном случае они столкнутся напрямую со своим заклятым врагом (Россией). Но сейчас им приходится играть мускулами из-за выборов", — отметил представитель ЕС.

Хотя многие надеются, что вся эта шумиха направлена на внутреннюю польскую аудиторию, трудно переоценить уровень возникшего в Европе гнева в адрес Варшавы.

Высокопоставленный дипломат из ЕС заявил: "Украина уже предложила Польше решение по зерну. Вот почему она так злится на Польшу, — как и 24 других государства-члена, над которыми Варшава в течение 18 месяцев измывалась за то, что они не делали достаточно для поддержки Киева".

Это мнение разделяют источники в НАТО, в институтах Евросоюза и в национальных столицах по всему Старому континенту.

Подобное презрение, возникшее по отношению к Польше, пожалуй, лучше всего охарактеризовал один чиновник из Европейской комиссии, который сказал: "Все это нужно рассматривать в контексте предстоящих выборов, националистической повестки нынешнего правительства и агрессивной позиции по зерновому вопросу, миграции и всему, что они считают „угрозой“ национальным интересам Польши.

Поляки нападают на Брюссель и ЕС, когда это отвечает их повестке дня. Это отчаянная попытка мобилизовать избирателей: если вам нечего им предложить, вы начинаете создавать внешнего врага и обвинять во всем его, чтобы прикрыть провалы внутренней политики".

Самое серьезное последствие разразившегося скандала состоит в том, что он может означать для Украины в долгосрочной перспективе. Запад в настоящее время прилагает огромные усилия, чтобы включить эту страну в свои институты. Сейчас Украина пытается вступить как в ЕС, так и в НАТО, и до сих пор она пользовалась в этом единодушной поддержкой.

Однако сегодня эта поддержка начинает сопровождаться оговорками и условиями. Большинство государств-членов ЕС признают, что для того, чтобы "приспособить" Украину к Евросоюзу, потребуется провести существенную реформу работы всего объединения.

Если бы Украина присоединилась к ЕС в текущих обстоятельствах, большая часть финансирования, которое в настоящее время поступает странам-членам в виде субсидий, в том числе для сельского хозяйства, пошла бы на Украину, а не в Европу. Попробуйте-ка убедить в правильности такого решения польских аграриев.

Нынешние структуры ЕС также должны будут обеспечить Украине как новой участнице существенное влияние в своих институтах, а именно в Европарламенте и Европейском совете.

Что касается НАТО, есть члены альянса, которым не нравится идея того, что страна, которая ведет реальные боевые действия, получит доступ к механизму пятой статьи [Устава НАТО] — триггеру принципа "один за всех и все за одного", который побуждает союзников поддерживать друг друга.

Если говорить о военных аспектах альянса, многие государства НАТО не слишком охотно тратят деньги на собственную оборону, не говоря уже о защите друг друга.

Оружейная истерия, охватившая Польшу, теперь позволяет державам, которые считали, что достаточно хорошо вооружены (и не в последнюю очередь это касается Польши) для поддержки Украины, обоснованно отрицать мудрость Запада, оказывающего такую масштабную поддержку стране, которая даже не входит в альянс.

Последняя причина, по которой официальные лица по всей Европе впали в ярость из-за событий этой недели, заключается в том, что произошедшее дает президенту России Владимиру Путин некий бонус.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о польско-украинской сваре, не устает повторять: "Между Варшавой и Киевом существует определенная напряженность. Мы прогнозируем, что эта напряженность будет расти".

Дипломаты часто описывают российскую информационную войну как "игру с нулевой суммой": то, что плохо для Запада, хорошо для России. Публичные свары между странами ЕС и США дают Москве основания говорить, что Запад разделен. А последнее, безусловно, хорошо для Кремля.