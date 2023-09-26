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ТАСС

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину

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Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Президент страны Владимир Зеленский не уточнил количество полученных единиц

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив количество полученных единиц.

Ранее о прибытии первой партии этой техники сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона. По их словам, танки были доставлены "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".

Остальные Abrams из 31 обещанного администрацией президента США Джо Байдена поступят на Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. Однако чиновники не сообщили, сколько танков уже переданы Киеву. The New York Times отмечает, что он запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.

21 сентября в ходе переговоров с Зеленским президент США Джо Байден заявил о планах поставить танки Abrams на Украину. При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone признал, что эти танки можно использовать для выполнения только узкого спектра хорошо подготовленных операций, так как в обычном бою они "долго не протянут". 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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