Минфин США исключил из черного списка по РФ предприятие "ОДК-СТАР"

Санкции против организации ввели 14 сентября в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США приняло решение исключить из своего санкционного списка по России предприятие "ОДК-СТАР" из РФ. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ведомства.

Санкции против организации были введены 14 сентября в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Однако, судя по базе данных Минфина, компания остается в другом черном списке ведомства, связанном с Ираном. По версии американских властей, "ОДК-СТАР" взаимодействовала с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA). Эти рестрикции, как утверждает Вашингтон, связаны с военно-техническим сотрудничеством Москвы и Тегерана.

В связи с этим американские рестрикции продолжают действовать в отношении российского предприятия в связи с тем, что оно продолжает оставаться в санкционном перечне.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.