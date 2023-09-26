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Интерфакс-АВН

ВСМПО-Ависма включена в список экспортных ограничений Минторга США

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ВСМПО-Ависма
ВСМПО-Ависма.
Источник изображения: metalinfo.ru

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - ПАО "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) включено в список предприятий (Entity list), подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR).

Всего в список было добавлено почти три десятка юрлиц из России, Китая, ОАЭ, Финляндии, Германии, Омана и Пакистана, сообщило в понедельник Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Эти предприятия действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США, говорится в сообщении.

Пребывание компании в Entity list означает, что экспортные сделки, в которые оно вовлечено, требуют отдельных лицензий от американских властей. Соответствующие решения принимает комитет, в работе которого участвуют представители Минторга, Госдепа, министерства обороны, Минэнерго, и, если требуется, Минфина США.

В сообщении отмечается, что "ВСМПО-Ависма" напрямую вовлечена в поставки титана и титановых продуктов для российского ОПК, следовательно, классифицируется как "военный конечный пользователь".

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Страны
Германия
Китай
ОАЭ
Оман
Пакистан
Россия
США
Финляндия
Компании
ВСМПО-Ависма
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