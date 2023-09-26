МИД РФ: Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать российско-армянские связи

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Глава правительства Армении Никол Пашинян старается снять ответственность за свои провалы во внешней и внутренней политике и переложить ее на Москву. Он позволяет себе недопустимые выпады в адрес нашей страны.

Такой посыл содержится в комментарии МИД РФ ко вчерашнему посланию армянского премьер-министра о независимости.

Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву

- говорится в документе.

Там говорится, что у российской стороны высказывания главы правительства Армении вызывают резкое отторжение.

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ указано, что Пашинян делает большую ошибку, пытаясь разорвать многогранные российско-армянские связи. Он превращает Армению в заложницу геополитических манипуляций Запада, который пытается испортить отношения между нашими странами.

Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада

- сказано в заявлении.

По мнению российских дипломатов, развернутая в прессе этой закавказской страны настоящая антироссийская вакханалия происходит при поощрении официального Еревана. Активно проталкивается идея, что антиправительственные протесты в Армении организованы Москвой, хотя это совершенно не соответствует действительности.

Несмотря на поднявшуюся в последнее время волну нападок на нашу страну, она продолжает оставаться верной союзницей армянского народа.