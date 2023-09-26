Балтфлот в рамках учений развернул "Бастионы" на побережье Калининградской области

К учениям привлекли более 50 военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот в рамках плановых учений провел развертывание ракетных комплексов "Бастион" на побережье Балтийского моря в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"По сигналу тревоги дивизионы подвижных береговых ракетных комплексов "Бастион" флота оперативно покинули места постоянной дислокации, совершили марш в район развертывания и заняли позиции на побережье Калининградской области", - рассказали в пресс-службе.

Используя радиотехнические средства, ракетчики провели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника, отметили в пресс-службе.

"К отработке задач учения привлечено более 50 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники", - уточнили военные.

В ближайшее время, подчеркнули во флотской пресс-службе, в рамках учений расчеты ракетных комплексов "Бастион" отработают задачи по уничтожению отрядов боевых кораблей противника и береговых целей с выполнением электронных ракетных пусков.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.