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ТАСС

Центр беспилотных систем в Тульской области подготовил более 300 операторов БПЛА

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Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Обучение операторов ведется в условиях, приближенных к боевым

ТАСС, 25 сентября. Специалисты первого в Тульской области Центра беспилотных систем подготовили более 300 операторов для подразделений Минобороны РФ и других ведомств. Обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведется в условиях, приближенных к боевым, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На полигоне "Слободка" губернатор Алексей Дюмин встретился с операторами БПЛА Центра беспилотных систем. Это первый в регионе Центр по выпуску БПЛА, который выдает дипломы государственного образца. С ноября 2022 года в нем прошли обучение более 300 операторов из различных подразделений Минобороны России и иных ведомств. Он подготавливает учеников в условиях, максимально приближенных к боевым, а его преподаватели обладают высоким уровнем подготовки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, Дюмин осмотрел беспилотники, в том числе тульского производства, специализированную технику и перспективные боеприпасы для высокоскоростных дронов, ознакомился с тем, как операторы-выпускники поражают автоколонны на марше, личный состав противника, танки, дал ряд поручений для улучшения условий подготовки и развития программы обучения, встретился с выпускниками. После окончания встречи операторам 106-й дивизии вручили дипломы и беспилотники, на которых они будут выполнять боевые задачи. "В Центре беспилотных систем вы приобрели необходимые навыки ведения боя в современных условиях. Это позволяет сохранить жизни наших бойцов, нанести максимальный урон противнику", - цитирует пресс-служба губернатора региона.

Как уточняется в сообщении, в Центре также обучили инструкторов суворовского училища и технологического колледжа, это позволило последнему с 1 сентября открыть программу подготовки операторов БПЛА для работы в сферах картографии, сельского хозяйства, строительства и других. Сейчас в колледже обучаются 30 тульских студентов.

"В 2024 году запланировано оснастить необходимой инфраструктурой для изучения БПЛА 37 школ и 4 колледжа региона. Кроме того, интерес к БПЛА повышается благодаря спортивным мероприятиям. В 2023 году впервые в Туле прошел чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту. Новый импульс к развитию отрасль получит благодаря созданию научно-производственного центра (НПЦ) в сфере беспилотных авиационных систем, он объединит вокруг себя разработчиков в этой отрасли, а его инфраструктура позволит оперативно проводить испытания разработанных резидентами изделий, дорабатывать их и внедрять в производство", - сообщила пресс-служба правительства региона. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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БПЛА
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