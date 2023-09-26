Войти
ЦАМТО

Испания и Иордания обсуждают возможность продажи Амману самолетов А-400М

436
0
0
Источник изображения: Фото: raf.mod.uk

ЦАМТО, 25 сентября. Власти Иордании подтвердили заинтересованность в приобретении самолетов ВТА А-400М, которые собираются на предприятии Airbus Defense and Space в Севилье.

Возможность покупки А-400М стала одной из тем переговоров министра обороны Испании Ампаро Валькарсе во время ее недавнего визита в ближневосточную страну с целью укрепления двусторонних отношений в вопросах безопасности и обороны.

А.Валькарсе провела встречу с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании генералом Юсефом Ахматом Аль-Хнаити для изучения возможностей продажи продукции национальной оборонной промышленности.

На встрече министр сообщила о возможностях оборонной промышленности Испании применительно к удовлетворению потребностей Вооруженных сил Иордании. Минобороны Испании подтвердило, что на встрече стороны обсуждали конкретные программы, включая продажу А-400М.

А.Валькарсе подчеркнула, что испанская оборонная промышленность обладает возможностями удовлетворить большую часть потребностей ВС Иордании, включая приобретение самолетов А-400М и новых систем защиты границ.

Аналогичным образом министр довела до сведения властей Иордании заинтересованность правительства Испании в продолжении и развитии отношений в сфере безопасности и обороны.

ВВС Иордании уже могли оценить возможности A-400M. В 2019 году Германия направила один из самолетов с возможностью дозаправки в воздухе на авиабазу Муваффак Салти в Иордании для поддержки самолетов "Торнадо".

Реализуемые властями Испании усилия по продаже А-400М уже начали приносить свои плоды. В частности, Airbus удалось экспортировать самолеты в Казахстан и Индонезию.

На сегодняшний день Airbus поставила заказчикам 119 самолетов А-400М, включая 14 ед. ВС Испании, 21 ед. – ВС Франции, 7 ед. – ВС Бельгии, 41 ед. – ВС Германии, 22 ед. – ВС Великобритании, 10 ед. – ВС Турции, а также 4 ед. – ВС Малайзии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Индонезия
Иордания
Испания
Казахстан
Малайзия
Турция
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Похожие новости
25.05.2023
ВВС Великобритании получили последний самолет ВТА A-400M "Атлас"
17.10.2022
ВВС Великобритании получили 21-й самолет ВТА A-400M "Атлас"
03.09.2021
Казахстан разместил заказ на закупку двух самолетов A-400M "Атлас"
20.02.2020
Пальцем в небо: почему военный Airbus «теряет высоту»
11.08.2014
Расскажи о своих планах
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 12:13
  • 2648
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.09 12:02
  • 55526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 09:28
  • 3
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 26.09 09:17
  • 46
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 26.09 08:30
  • 2
Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс
  • 25.09 22:35
  • 46
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 17:31
  • 39
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 25.09 16:45
  • 0
В Беларуси налаживают производство иранских дронов
  • 25.09 15:34
  • 1
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 25.09 12:00
  • 1
Forbes: российские беспилотники вывели из строя два шведских танка Strv 122
  • 25.09 11:40
  • 1
"Длинная рука" российских "стратегов": чем бомбардировщики ВКС РФ поражают цели на Украине
  • 25.09 11:02
  • 1
Поляки провели перестановку командующих на восточном фланге НАТО
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.