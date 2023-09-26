Испания и Иордания обсуждают возможность продажи Амману самолетов А-400М

ЦАМТО, 25 сентября. Власти Иордании подтвердили заинтересованность в приобретении самолетов ВТА А-400М, которые собираются на предприятии Airbus Defense and Space в Севилье.

Возможность покупки А-400М стала одной из тем переговоров министра обороны Испании Ампаро Валькарсе во время ее недавнего визита в ближневосточную страну с целью укрепления двусторонних отношений в вопросах безопасности и обороны.

А.Валькарсе провела встречу с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Иордании генералом Юсефом Ахматом Аль-Хнаити для изучения возможностей продажи продукции национальной оборонной промышленности.

На встрече министр сообщила о возможностях оборонной промышленности Испании применительно к удовлетворению потребностей Вооруженных сил Иордании. Минобороны Испании подтвердило, что на встрече стороны обсуждали конкретные программы, включая продажу А-400М.

А.Валькарсе подчеркнула, что испанская оборонная промышленность обладает возможностями удовлетворить большую часть потребностей ВС Иордании, включая приобретение самолетов А-400М и новых систем защиты границ.

Аналогичным образом министр довела до сведения властей Иордании заинтересованность правительства Испании в продолжении и развитии отношений в сфере безопасности и обороны.

ВВС Иордании уже могли оценить возможности A-400M. В 2019 году Германия направила один из самолетов с возможностью дозаправки в воздухе на авиабазу Муваффак Салти в Иордании для поддержки самолетов "Торнадо".

Реализуемые властями Испании усилия по продаже А-400М уже начали приносить свои плоды. В частности, Airbus удалось экспортировать самолеты в Казахстан и Индонезию.

На сегодняшний день Airbus поставила заказчикам 119 самолетов А-400М, включая 14 ед. ВС Испании, 21 ед. – ВС Франции, 7 ед. – ВС Бельгии, 41 ед. – ВС Германии, 22 ед. – ВС Великобритании, 10 ед. – ВС Турции, а также 4 ед. – ВС Малайзии.