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КМП ВМС Филиппин получил бронемашины V-150 и V-300, модернизированные индийской компанией

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Бронемашина V-150
Бронемашина V-150.
Источник изображения: mavink.com

ЦАМТО, 25 сентября. Корпус морской пехоты ВМС Филиппин объявил о завершении в сотрудничестве с правительством Индии проекта модернизации колесных бронемашин V-150 и V-300.

Как сообщается в пресс-релизе КМП ВМС Филиппин, церемония по случаю завершения проекта была проведена на военно-морской базе Бонифачо 19 сентября. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны Филиппин Иринео Эспино и посол Индии на Филиппинах Е.П.Шамбу С.Кумаран. В рамках церемонии модернизированные бронемашины были переданы Корпусу морской пехоты ВМС и группе специальных операций ВВС.

Напомним, что индийская компания Larsen & Toubro (L&T) 7 июня 2019 года была выбрана предпочтительным кандидатом в проведенном МНО Филиппин тендере, предусматривающем модернизацию легких бронированных машин в рамках проекта Light Armor System Upgrade (LARSU).

Согласно пресс-релизу филиппинского оборонного ведомства, Larsen & Toubro предложила наименьшую стоимость на проведенных в конце 2018 года торгах.

Бюджет проекта, предусматривающего ремонт и модернизацию бронетранспортеров морской пехоты и ВВС Филиппин, был утвержден в размере 711,94 млн. фил. песо (13,6 млн. долл.). Другие детали проекта не сообщались.

Частью программы модернизации являлась замена силовой установки, системы охлаждения, трансмиссии, электрических систем, топливной системы и элементов подвески. Также планировалась модернизировать башню.

Испытания полученных модернизированных колесных бронированных машин V-150 и V-300 Корпус морской пехоты ВМС Филиппин проводил в провинции Булакан, начиная с июня 2023 года.

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Страны
Индия
Филиппины
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