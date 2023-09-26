Тайвань планирует к 2027 году построить четыре собственные подводные лодки

ЦАМТО, 25 сентября. Тайвань рассчитывает к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан.

"Надеемся, что к 2025 году мы сможем достроить три подводные лодки, а к 2027 их количество достигнет четырех", – сказал Хуан Шугуан на брифинге, его слова приводит Центральное информационное агентство острова.

По его словам, в будущем тайваньские подлодки смогут выполнять задачи по патрулированию не только в юго-западной акватории острова, но и в юго-восточной и восточной, а также в водах между портом Суао и японским островом Енагуни. По словам адмирала, главная цель этого – заблокировать доступ ВМС НОАК к "первой цепи островов".

По словам Хуан Шугуана, прототип первой подводной лодки тайваньского производства спустят на воду 28 сентября, после чего 1 октября начнут проводить серию испытаний. Ожидается, что подлодку передадут ВМС острова до конца 2024 года.

Агентство уточнило, что на реализацию проекта по строительству прототипа подлодки в период с 2019 по 2025 гг. Тайвань выделил 49,36 млрд. тайв. долл. (1,6 млрд. долл. США).

Проект создания собственных подводных лодок был инициирован правительством Тайваня еще в 2016 году, чтобы пополнить устаревающий флот, состоящий из четырех субмарин, восемью новыми. Две из четырех подлодок Тайваня еще времен Второй мировой войны и используются преимущественно в учебных целях, еще две, которые в конце 1980-х годов построили в Нидерландах, находятся в эксплуатации.

Тайвань так и не смог найти страну, готовую продать острову подлодки, из-за давления на потенциальных поставщиков со стороны Пекина.