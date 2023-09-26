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Вестник Мордовии

Новейшие российские внедорожники "Стрела" будут популярны у силовиков

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Два варианта новых российских автомобилей "Стрела" были показаны на проходившем в августе в подмосковном парке "Патриот" Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Как сообщает "РГ: русское оружие", бронированный пикап с полной массой 5300 кг, вмещающий 4-х бойцов и способный перевозить 550 кг груза, был представлен с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом "Корд".

Эта машина предназначена для выполнения различных задач, которые могут возникнуть в повседневной деятельности войск.

Также экспонировался небронированный вариант, рассчитанный на 5 человек, вызвавший большой интерес у представителей силовых структур.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Кузов - каркасно-панельный. Вес - 3500 кг, грузоподъемность - 750 кг. Габаритные размеры: длина - 4950 мм, ширина - 2150 мм, высота - 2250 мм. Клиренс - 270 мм.

Возможно применение двигателей мощностью 157 л.с. или 200 л.с. Коробка передач - пятиступенчатая механическая. Подвеска: передняя - независимая пружинная, задняя - зависимая рессорная.

Максимальная скорость по шоссе - 130 км/ч. Запас хода по топливу - до 700 км. Глубина преодолеваемого брода - один метр.

Военные специалисты считают, что у этого транспортного средства имеется своя ниша, и машина будет востребована в вооруженных силах.

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