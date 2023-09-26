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Известия.ru

Военный эксперт предрек сложности у ВСУ с танками Abrams

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Источник изображения: Фото: flickr.com

Первая партия танков Abrams уже была доставлена на Украину - мнение эксперта Дандыкина

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 25 сентября рассказал «Известиям», с какими трудностями могут столкнуться Вооруженные силы Украины (ВСУ) при эксплуатации американских танков Abrams.

Ранее в этот день газета The New York Times со ссылкой на двух представителей министерства обороны США сообщила, что первые танки Abrams были доставлены на Украину 23 сентября.

По мнению Дандыкина, ВСУ не должны столкнуться с трудностями при эксплуатации Abrams во время непогоды, так как скорее всего им также передали эвакуационные машины, способные вытащить танки из грязи.

«Трудности будут другие. ВСУ столкнутся с мотивацией, профессионализмом и нацеленностью на них наших ребят: противотанкистов, летчиков, танкистов. Они жаждут побить, поджечь, победить. Все, кто находится в экипажах, я думаю, отлично это знают. Танки очень прожорливые, много жрут солярки. Могут быть проблемы с топливом. Учитывая то, что российские военные бьют по складам с топливом», — сказал он.

22 сентября руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что американские Abrams «долго не проживут» на фронте в силу условий на поле боя. По его словам, Abrams необходимы в специфических, «хорошо подготовленных операциях».


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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