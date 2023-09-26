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РИА Новости

Путин встретился с генеральным прокурором

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Путин поблагодарил прокуратуру за соблюдение законности в ОПК

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым.

"Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена", — сказал он.

Краснов поблагодарил главу государства за оценку деятельности ведомства и добавил, что прокуратура "безусловно" продолжит работать по перечисленным президентом направлениям.

На встрече Краснов проинформировал Путина о работе прокуратуры по приоритетным направлениям в текущем году.

В частности, он рассказал о действиях по деофшоризации российской экономики и защите интересов государственной собственности.

"Судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", — уточнил генпрокурор.

Он добавил, что благодаря средствам надзора из-под иностранного контроля удалось вывести несколько ключевых стратегических предприятий, имеющих существенное значение для экономики и безопасности страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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