Гендиректор МАГАТЭ рассчитывает на сотрудничество с властями Ирана и КНДР по ядерным проблемам

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - В МАГАТЭ рассчитывают на то, что власти Ирана будут продолжать сотрудничество с этой организацией, чтобы доказать мирную направленность ядерной программы страны.

"Иран де-факто приостановил выполнение пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но и МАГАТЭ, и лично я продолжаем предпринимать активные действия и готовы работать с Ираном", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на открытии Генеральной Ассамблеи организации.

"Лишь полное сотрудничество со стороны Ирана и реально ощутимые результаты могут послужить заверением в том, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер", - отметил он.

Кроме того, по словам Гросси, "МАГАТЭ продолжает наблюдать и за ядерной программой КНДР".