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Интерфакс-АВН

Макрон согласился вывести войска из Нигера

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Париж. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что принял решение о выводе французских военных из Нигера.

"Это будет проведено организованным образом", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала TF1, добавив, что вывод войск завершится до конца года.

Кроме того, Макрон пообещал, что отзовет из Нигера посла Франции.

На обеих мерах уже несколько месяцев настаивают военные, захватившие власть в этой африканской стране.

Французский воинский контингент в Нигере насчитывает примерно 1,5 тыс. военнослужащих.

"Наши войска в свое время был направлены в Нигер, Буркина-Фасо, Мали для борьбы против терроризма. Затем в этих странах произошли госперевороты. Сегодня во второй половине дня я поговорил по телефону с президентом Нигера Базумом (отстраненным от власти военными - ИФ). Его удерживают под стражей, так как он намеревался провести амбициозные реформы. Франция решила отозвать своего посла. И мы завершаем военное сотрудничество с Нигером", - добавил Макрон.

Ранее в воскресенье французские СМИ сообщили со ссылкой на Агентство по безопасности аэронавигации в Африке (Asecna), что Нигер запретил пролет над своей территорией любых французских самолетов.

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Страны
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Франция
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