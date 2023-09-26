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ЦАМТО

На Северо-Востоке России завершилось тактическое учение войск и сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023"

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Атомный подводный крейсер "Томск"
Атомный подводный крейсер "Томск".
Источник изображения: Минобороны России

ЦАМТО, 25 сентября. На Северо-Востоке России завершилось тактическое учение войск и сил Тихоокеанского флота (ТОФ) "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

В учении приняли участие порядка 10 тыс. военнослужащих, было задействовано более 50 ед. боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В ходе маневров было отработано нанесение ракетных и артиллерийских ударов, противовоздушная, противолодочная и противодесантная оборона. Все действия носили оборонительный характер.

Первым эпизодом учения стало поражение группировки кораблей условного противника в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и атомного подводного ракетного крейсера "Томск", а также расчет берегового ракетного комплекса "Бастион".

Стрельба крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит" и "Оникс" с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции. По данным объективного контроля все ракеты успешно поразили заданные цели, находящиеся в сотнях километрах от точек пуска.

Особое внимание на учении было уделено противовоздушной обороне полуострова Чукотка. Для перехвата крылатой ракеты-мишени, запущенной подводным ракетным крейсером "Томск", с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. Летчики успешно поразили цель ракетами класса "воздух-воздух".

Одним из эпизодов учения стало нанесение ракетного удара по кораблю условного противника, который приблизился к границе территориальных вод России. Задачу уничтожить нарушителя, зашедшего в Анадырский залив Берингова моря, получил экипаж корвета "Гремящий", оснащенного крылатыми ракетами "Калибр".

Моряки-тихоокеанцы успешно выполнили приказ, поразив ракетой морскую мишень, находящуюся на дальности свыше 300 км от точки пуска. По данным объективного контроля ракета точно поразила цель.

Экипаж корвета "Гремящий", который два года выполняет задачи в составе соединения Тихоокеанского флота, продемонстрировал высокую выучку и мастерство при выполнении ракетной стрельбы.

Также в ходе учения "Финвал" были отработаны противолодочные задачи в Беринговом море. Две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и МПК-107, а также корветов "Совершенный" и "Гремящий" во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации ТОФ отработали поиск и атаку субмарин. В роли противника выступала одна из подводных лодок Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, уклонение от атаки подводного противника и его уничтожение с применением комплексов морского противолодочного вооружения.

В этот же период в море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" отработала ряд действий по защите Северного морского пути в районе Новосибирских островов в море Лаптевых. Североморцы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям, а также отразили атаку безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" тактической группы на острове Котельный занял стартовую позицию в позиционном районе.

"Обеспечению безопасности нашей Арктики и защите важнейшей транспортной артерии Северного морского пути мы уделяем приоритетное внимание. Арктику не напрасно называют мировой кладовой по количеству запасов энергоносителей и полезных ископаемых. И наша главная задача – обеспечить безопасную экономическую деятельность России в этом регионе. Поэтому подобные учения мы проводим и будем проводить регулярно на постоянной основе. Силы и средства для этого у нас есть", – цитирует главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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