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РИА Новости

В России провели одновременный пуск ракет в четырех средах

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Корвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Корвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В России провели первый за 30 лет одновременный пуск ракет в четырех средах

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Ракетную стрельбу с воздуха, с моря, с берега и из-под воды впервые в новейшей истории России провели во время учений "Финвал-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) РФ.

Учения "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове. В понедельник Минобороны России объявило о завершении учений. Задействованные силы приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

"Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырёх средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха", - рассказали в отделе информационного обеспечения по итогам учения.

Там уточнили РИА Новости, что это первый случай выполнения такой стрельбы за постсоветскую эпоху.

Участие в учениях принимали около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В том числе задействованы были надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

Учения носили оборонительный характер и были предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах РФ, отмечали в Минобороны РФ.

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