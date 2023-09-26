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Известия.ru

В ОПК сообщили о незначительных повреждениях подлодки ЧФ после удара ВСУ

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

ТАСС: подлодка ЧФ после удара ВСУ по заводу в Севастополе повреждена незначительно

Повреждения, которые получила подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, не критичны и не приведут к значительному продлению ее нахождения в судоремонтном доке. Об этом 25 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», — сказал он ТАСС.

13 сентября ВСУ обстреляли крылатыми ракетами судоремонтный завод в Севастополе. В результате пострадали более 20 человек, повреждения получили два корабля. В Минобороны РФ заверили, что суда будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Позже, 22 сентября, Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского. В Минобороны тогда же сообщили, что после удара один военный пропал без вести.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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